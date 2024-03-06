В МИД заявили об отказе ФРГ отвечать на запросы по делу о «Северных потоках»

Посол Нечаев: ФРГ не отвечает на запросы по расследованию «Северных потоков»

Германия не отвечает на запросы России о предоставлении информации о расследовании дела о взрывах на «Северных потоках». Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев, сообщает ТАСС.

«Наши неоднократные предложения о проведении транспарентного международного расследования игнорируются, на многочисленные запросы о предоставлении информации о ходе следствия ответов нет», — отметил он.

По словам дипломата, германские власти ссылаются на компетенцию Генпрокуратуры не раскрывать детали расследования, но всерьез воспринимать такие доводы сложно.

«Ситуация вокруг расследования теракта на "Северных потоках" подчас напоминает фарс. За полтора года нет никаких внятных результатов, если не считать смехотворных вбросов в СМИ об украинских яхтсменах-подрывниках», — заключил посол.

Ранее Нечаев выразил мнение, что планирование немецкими офицерами ракетных ударов по Крымскому мосту является участием в подготовке террористического акта. Он уточнил, что призывы правительства ФРГ готовится к войне — «крайне тревожный сигнал».