В МИД назвали планы ФРГ ударить по Крымскому мосту участием в подготовке теракта

Посол РФ Нечаев: планы Германии ударить по Крымскому мосту — подготовка теракта

Планирование офицерами бундесвера ФРГ ракетных ударов по Крымскому мосту является участием в подготовке террористического акта. С таким заявлением выступил посол России в Германии Сергей Нечаев, его цитирует ТАСС.

«Здесь должны четко сознавать, что любое планирование, связанное с возможностью нанесения ударов по объектам российской гражданской инфраструктуры, включая Крымский мост, — это, по сути, участие в подготовке террористического акта», — подчеркнул сотрудник МИД, комментируя планы ФРГ.

Дипломат также назвал призывы немецких политиков готовиться к полномасштабной войне и перенести военные действия на территорию России «крайне тревожным сигналом».

Ранее главред телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла подробности планируемых военнослужащими бундесвера ударов по Крымскому мосту.