Страховщики «Северного потока» отказались покрыть ущерб от взрывов на трубопроводе. Как это связано с Украиной?

Страховщики Nord Stream отказались возмещать ущерб из-за конфликта на Украине

Страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказались выплачивать компенсации компании Nord Stream AG — оператору газопровода «Северный поток», взорванного в сентябре 2022 года. Они объясняют это тем, что труба пострадала в результате военных действий, а такие выплаты не прописаны в условиях. Кроме того, ответчики не согласны с объемом страхового лимита в размере 400 миллионов евро.

В выдержке из документа, направленного в Высокий суд Лондона, говорится, что под страховое покрытие не попадают повреждения, «прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или вследствие» войны и боевых действий, детонации взрывчатого вещества. Также выплаты не полагаются в случае, если атака на газопровод совершена при использовании любого военного оружия или в результате злонамеренных действий и действий по политическим мотивам.

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / КУгеукы

Из позиции ответчика следует, что ущерб от взрыва связан с конфликтом между Россией и Украиной. Это, по его мнению, соответствует терминам «война», «вторжение», «военные действия», которые содержатся в перечислении рисков и не покрываются договором. Страховщики допускают, что ущерб от взрыва мог быть причинен каким-либо правительством или по его приказу.

Стороны оспаривают объем страховых выплат

В марте 2024 года Nord Stream AG подала иск на 400 миллионов евро к Lloyd’s of London и Arch Insurance. Оператор оценивает стоимость восстановления газопровода в 1,2-1,35 миллиарда евро. На эти средства необходимо будет удалить трубы из воды, стабилизировать их, отремонтировать и далее восполнить утраченные запасы газа.

По данным группы анализа судебных данных Solomonic, этот иск является одним из крупнейших, поданных в Высокий суд Великобритании за последний год.

Страховщики не согласны с объемом страхового лимита. Они считают, что максимальная сумма компенсации ограничена 200 миллионами евро, то есть в два раза ниже затребованной Nord Stream AG суммы.

Как следует из позиции страховых компаний, в июле 2020 года стороны установили лимит по выплатам в размере 100 миллионов евро за каждый страховой случай, но не более 200 миллионов в год за каждую нитку. Маршрут состоял из двух ниток, и обе были разрушены, но ответчики указывают, что речь идет об одном происшествии, которое произошло в один день, в одном месте и примерно в одно время.

В России считают, что отказ возмещать ущерб по «Северным потокам» подорвет доверие к Западу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ от возмещения ущерба компании Nord Stream AG подорвет доверие клиентов к страховым компаниям Запада.

Мало того, что западники воруют государственные активы, частную собственность, угрожают уничтожить крупнейшие гражданские инфраструктурные объекты, реализованные за счет инвестиций, а потом волшебным образом взорванные, так теперь и до страховок добрались Мария Захарова официальный представитель МИД России

В связи с этим она задала вопрос: «Кто же теперь будет западным страховым компаниям доверять?»

Взрывы на двух российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Они привели к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Президент России Владимир Путин обвинил в диверсиях на «Северных потоках» спецслужбы Соединенных Штатов. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пообещал, что Москва не позволит спустить на тормозах вопрос о теракте на трубопроводе.

Расследование взрывов начинали Дания, Швеция и Германия. К настоящему времени первые две страны закрыли его, выяснение обстоятельств произошедшего продолжает только Берлин.