Оператор «Северного потока» подал в суд за отказ покрыть ущерб от взрывов

FT: Nord Stream подала в иск на 400 млн евро из-за взрывов на «Северном потоке»

Оператор газопровода «Северный поток», компания Nord Stream AG подала иск в Высокий Суд Великобритании к страховым компаниям за отказ покрыть ущерб от взрывов на трубопроводе. О требовании швейцарской компании 400 миллионов евро сообщает Financial Times.

По данным группы анализа судебных данных Solomonic, этот иск является одним из крупнейших, поданных в Высокий суд за последний год. В качестве представителей ответчиков по делу указаны компании Lloyd's of London и Arch Insurance.

Предварительная оценка затрат на удаление воды из газопроводов и стабилизацию их работы составляет от 1,2 до 1,35 миллиарда евро, отмечено в материалах дела. Также Nord Stream AG требует около 3,7 миллиона евро за обследование ущерба и другие понесенные расходы.

7 февраля 2024 года Швеция решила закрыть дело о диверсии на нитках «Северного потока» и «Северного потока-2». Следствие установило, что граждане Швеции не были причастны к инциденту, отметили представители страны. В конце месяца об аналогичном решении сообщили представители Дании. Представители датской полиции заявили, что основания для продолжения расследования отсутствуют.

Сворачивать расследования взрывов не стали в Германии. В генпрокуратуре ФРГ отказались предоставлять дополнительную информацию, но пообещали разобраться с обстоятельствами произошедшего.