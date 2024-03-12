Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
18:40, 12 марта 2024Экономика

Оператор «Северного потока» подал в суд за отказ покрыть ущерб от взрывов

FT: Nord Stream подала в иск на 400 млн евро из-за взрывов на «Северном потоке»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Оператор газопровода «Северный поток», компания Nord Stream AG подала иск в Высокий Суд Великобритании к страховым компаниям за отказ покрыть ущерб от взрывов на трубопроводе. О требовании швейцарской компании 400 миллионов евро сообщает Financial Times.

По данным группы анализа судебных данных Solomonic, этот иск является одним из крупнейших, поданных в Высокий суд за последний год. В качестве представителей ответчиков по делу указаны компании Lloyd's of London и Arch Insurance.

Предварительная оценка затрат на удаление воды из газопроводов и стабилизацию их работы составляет от 1,2 до 1,35 миллиарда евро, отмечено в материалах дела. Также Nord Stream AG требует около 3,7 миллиона евро за обследование ущерба и другие понесенные расходы.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Подрыв «Северных потоков» устроил офицер военной разведки Украины. Почему следователи СБУ решили его арестовать?
Подрыв «Северных потоков» устроил офицер военной разведки Украины.Почему следователи СБУ решили его арестовать?
14 ноября 2023

7 февраля 2024 года Швеция решила закрыть дело о диверсии на нитках «Северного потока» и «Северного потока-2». Следствие установило, что граждане Швеции не были причастны к инциденту, отметили представители страны. В конце месяца об аналогичном решении сообщили представители Дании. Представители датской полиции заявили, что основания для продолжения расследования отсутствуют.

Сворачивать расследования взрывов не стали в Германии. В генпрокуратуре ФРГ отказались предоставлять дополнительную информацию, но пообещали разобраться с обстоятельствами произошедшего.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами. Машину могут передать на нужды Украины

      Ольга Серябкина испекла блины в откровенном платье

      Раскрыты подробности о древнем захоронении младенцев за полярным кругом

      Боррель обвинил Израиль в использовании голода как орудия войны

      В Центробанке предупредили о сложностях со снижением ставки

      Оператор «Северного потока» подал в суд за отказ покрыть ущерб от взрывов

      На Камчатку вернулась атомная подлодка «Князь Олег»

      Президент Румынии решил баллотироваться на пост генсека НАТО

      Путин оценил успехи России на одном из направлений фразой «воюют здорово»

      Врач предупредил об указывающем на рак симптоме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше