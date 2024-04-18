Захарова ответила на отказ возмещать ущерб по «Северным потокам»

Захарова: отказ возмещать ущерб по «Северным потокам» подорвет доверие к Западу

Отказ возмещать ущерб компании Nord Stream AG, оператору взорванных газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», подорвет доверие клиентов к страховым компаниям Запада. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Мало того, что западники воруют государственные активы, частную собственность, угрожают уничтожить крупнейшие гражданские инфраструктурные объекты, реализованные за счет инвестиций, а потом волшебным образом взорванные, так теперь и до страховок добрались», — заявила Захарова.

В связи с этим она задала вопрос, «кто же теперь будет западным страховым компаниям доверять».

Ранее стало известно, что Nord Stream AG не получит выплаты от страховых компаний, так как, по их словам, газопроводы пострадали в результате военных действий, а такие выплаты не прописаны в условиях.

