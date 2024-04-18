Страховщики «Северного потока» объяснили отказ платить

«Ъ»: оператору «Северного потока» не выдают страховку из-за военных действий

Компания Nord Stream AG, оператор газопровода «Северный поток», взорванного в сентябре 2022 года, не может получить страховые выплаты Lloyd’s of London и Arch Insurance. Страховщики указывают, что труба пострадала в результате военных действий, а такие выплаты не прописаны в условиях. Об этом со ссылкой на документ, направленный в Высокий суд Лондона, пишет «Коммерсантъ».