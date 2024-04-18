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18:40, 18 апреля 2024Мир

В России прокомментировали отказ страховщиков «Северного потока» от выплат

Депутат Ананских: отказ страховщиков от выплат по «Северному потоку» незаконен
Игорь Ананских

Игорь Ананских . Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Страховщики незаконно отказываются выплачивать компенсации из-за взрыва «Северного потока», считает член комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал нежелание возмещать ущерб за уничтоженные трубопроводы.

«Собственником "Северного потока" является швейцарская компания (Nord Stream AG — прим. «Ленты.ру»). Это не российская компания, не германская. Консорциум крупнейших энергетических компаний Европы является собственником "Северного потока". Говорить, что Европа находится в войне, наверное, глупо, потому что Европа ни в какой войне находится, как мы все понимаем. Насколько я знаю, страховщики сказали, что повреждено каким-то правительством, чего тоже нет в условиях страхового случая. Опять же, если страховщики говорят, что повреждено каким-то правительством, тогда пускай докажут, что это какое-то правительство повредило. Нам это будет очень важно и интересно», — сказал депутат

Пока все доводы страховщиков — это одна бабушка сказала. Все это делают для того, чтобы затянуть процесс выплат

Игорь Ананскихдепутат Госдумы

По мнению депутата, необходимо добиваться выплат через международные суды, которые также начислят пени за просрочку.

Как пишет «Коммерсантъ», компания Nord Stream AG, оператор газопровода «Северный поток», не может получить страховые выплаты от Lloyd’s of London и Arch Insurance. Страховщики указывают, что труба пострадала от военных действий, а такие выплаты не прописаны в условиях. Об этом они сообщают в ответе на иск Nord Stream AG в Высокий суд Лондона.

Согласно документу, в условия не входила компенсация повреждений, «прямо или косвенно вызванных, произошедших в результате или в следствие» войны и боевых действий, детонации взрывного вещества, а также использования любого военного оружия или же из-за действий, совершенных злонамеренно или по политическим мотивам. Страховщики указывают на то, что ущерб может быть связан с приказом какого-либо правительства.

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      Варвара Кошечкина
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