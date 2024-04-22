На Украине заявили об исчезновении координатора подрыва «Северных потоков»

Адвокаты: экс-полковник ВСУ Червинский исчез, его местонахождение неизвестно

Экс-полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский, которого в СМИ называли координатором подрыва российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», исчез. Об этом заявили его адвокаты, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

По словам защитников Червинского, бывшего офицера могли похитить, в настоящий момент его местонахождение неизвестно.