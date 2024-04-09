СК заявил, что деньги на теракты в России переводили через украинскую газовую компанию. В ней работал сын Байдена

СК: деньги на организацию терактов в России поступали через Burisma Holdings

В Следственном комитете (СК) России назвали спонсоров терактов в РФ. По утверждению следователей, денежные средства поступали террористам через коммерческие организации, в том числе украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Эти деньги якобы использовались для осуществления терактов на территории РФ и за ее пределами на протяжении последних лет.

Следователи придерживаются версии, что целью терактов является нанесение экономического ущерба стране, а также устранение ее политических и общественных деятелей.

Burisma Holdings связана с семьей американского президента

Ранее сообщалось, что Burisma Holdings, принадлежащая Николаю Злочевскому, названному ключевым спонсором террористической деятельности Украины, связана с семьей президента США Джо Байдена. В Burisma работал Хантер Байден, сын американского президента.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Хантер Байден вошел в совет директоров компании 10 лет назад. Он помогал координировать план по закрытию дел против Злочевского. В феврале текущего года в США был арестован экс-информатор ФБР Александр Смирнов по делу об импичменте действующего президента США. Его обвинили в предоставлении ложной информации о причастности Джо Байдена к деловым связям его сына и компании Burisma.

Расследование по импичменту продолжается. В декабре прошлого года Палата представителей поддержала резолюцию о его продолжении. Как основание для расследования была упомянута деятельность Байдена-младшего и подозрительные операции семьи американского президента. По мнению республиканцев, члены семьи лидера страны могли использовать его влияние в бизнесе.

Следствие устанавливает источники нескольких миллионов долларов

В России также возбудили уголовное дело о финансировании терроризма в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО.

Следователи совместно со спецслужбами и финансовой разведкой проверят движение нескольких миллионов долларов и отработают связи исполнителей терактов с иностранными спонсорами.

Проверка была организована по обращению депутатов Госдумы об организации терактов в России со стороны США и других стран Запада. Следствию предстоит изучить все предоставленные данные, в том числе поступившие от депутатов материалы об организации и финансировании ряда терактов на территории РФ изучат в Генеральной прокуратуре. Речь также идет об информации о подрыве газопроводов «Северный поток» лицами и организациями, находящимися в США, Германии, Франции и на Кипре.

После изучения данных будет рассмотрен вопрос о задействовании механизмов международно-правового сотрудничества.