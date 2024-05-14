В Кремле высказались об информации о подрывниках «Северных потоков»

Песков: Запад должен отреагировать на данные о подрывниках «Северных потоков»

Информация об украинцах, причастных к взрывам на «Северных потоках», заслуживает внимания Дании, Швеции и других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если эта информация может заслуживать внимания, то, наверное, это то, на что должны обратить свое пристальное внимание датчане, шведы и другие», — сообщил политик.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач заявил, что участников подрыва «Северных потоков» готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии.

Организаторами подрывов Деркач назвал приближенных семьи президента США Джо Байдена и американские спецслужбы.

До этого Деркач раскрыл имена прикрывавших взрыв «Северных потоков» украинцев. Их курировал сотрудник ЦРУ Кристофер Смит.