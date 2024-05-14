Стали известны личности прикрывавших взрыв «Северных потоков» украинцев

Деркач: установлена группа украинцев, прикрывавших подрыв «Северных потоков»

Установлена практически вся группа украинцев, выполнявших функцию прикрытия при подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач в интервью БелТА.

«Мы установили практически всю группу. Например, Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж. Это сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич — офицер седьмого управления контрразведки СБУ. Там у них всегда все путается — из СБУ уходят в ГУР и наоборот. Дальше Варава Олег Юрьевич. Руслан Руденко — бывший заместитель мэра Белой Церкви. Это интересная женщина — Ситало Марина Александровна, женщина 50 лет, один из лучших технодайверов Украины», — рассказал он.

Деркач отметил, что участникам группы Червинского подготовили румынские паспорта, а курировал их действия «второй человек в посольстве США на Украине и известный сотрудник ЦРУ» — Кристофер Смит. По словам экс-депутата, легенда прикрытия для операции была сделана качественно. По его словам, ЦРУ и MI6 имеют большой опыт в использования прокси или легенд для ухода от ответственности.

Ранее Деркач заявил, что участников подрыва «Северных потоков» готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии. По его словам, операцию по прикрытию в рамках атаки на «Северные потоки» координировало ЦРУ.