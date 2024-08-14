Журналисты дозвонились до подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Украинец, подозреваемый в подрыве «Северных потоков», отрицает свою причастность

Украинец, подозреваемый в подрыве «Северных потоков», отрицает свою причастность к терактам. Об этом пишут немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD, опираясь на результаты совместного расследования.

Журналистам удалось дозвониться до главного подозреваемого в подрыве «Северных потоков» Владимира Ц. Он был удивлен обвинениями и сразу же стал отрицать свою причастность к подрыву газопроводов, говорится в материале. Украинец завершил недолгий разговор, бросив трубку.

Газета Suddeutsche Zeitung ранее сообщила, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Всего к терактам причастны трое украинских инструкторов, считают немецкие СМИ.

Прокуратура Германии отказалась комментировать выдачу ордера главному подозреваемому Владимиру Ц. Ведомство заявило, что «обычно не комментирует» как информацию из СМИ, так и ордера на арест.