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14:08, 12 апреля 2023Мир

Захарова осудила США за отрицание причастности к подрыву «Северных потоков»

Захарова: отрицание США причастности к подрыву «Северных потоков» подтверждает слова Херша

Фото: The Swedish Coast Guard / Globallookpress.com

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова осудила США за отрицание причастности к подрыву «Северных потоков», передает РИА Новости.

«Попытки американской стороны отделаться энергичным отрицанием озвученных фактов, вбрасывая через СМИ различного рода измышления и неудобоваримые версии вроде "причастности частных компаний" (...) вкупе с невнятными объяснениями американских сателлитов, как нельзя лучше подтверждают версию Херша», — сказала она.

По ее словам, Москва сделает все возможное, чтобы не позволить Западу заглушить тему диверсии на «Северных потоках».

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Виктория Кондратьева
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