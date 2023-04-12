Захарова: отрицание США причастности к подрыву «Северных потоков» подтверждает слова Херша

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова осудила США за отрицание причастности к подрыву «Северных потоков», передает РИА Новости.

«Попытки американской стороны отделаться энергичным отрицанием озвученных фактов, вбрасывая через СМИ различного рода измышления и неудобоваримые версии вроде "причастности частных компаний" (...) вкупе с невнятными объяснениями американских сателлитов, как нельзя лучше подтверждают версию Херша», — сказала она.

По ее словам, Москва сделает все возможное, чтобы не позволить Западу заглушить тему диверсии на «Северных потоках».