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19:02, 13 июля 2024Россия

Захарова назвала причину закрытия Швецией дела о подрывах «Северных потоков»

Захарова: Швеция закрыла дело «Северных потоков» из-за администрации Байдена

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Швеция закрыла дело о подрывах «Северных потоков», потому что бенефициаром диверсии на них является администрация президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова обвинила США и Швецию в международном сговоре, целью которого является сокрытие правды о диверсиях на российских газопроводах. Она назвала правовой апатией решение шведских следователей закрыть дело.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон открыл причину, по которой расследование подрыва «Северных потоков» было завершено. По его словам, закрытие дела произошло, после того как шведские следователи не смогли установить обвиняемых.

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      Юлия Юткина
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