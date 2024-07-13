Захарова назвала причину закрытия Швецией дела о подрывах «Северных потоков»

Захарова: Швеция закрыла дело «Северных потоков» из-за администрации Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Швеция закрыла дело о подрывах «Северных потоков», потому что бенефициаром диверсии на них является администрация президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова обвинила США и Швецию в международном сговоре, целью которого является сокрытие правды о диверсиях на российских газопроводах. Она назвала правовой апатией решение шведских следователей закрыть дело.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон открыл причину, по которой расследование подрыва «Северных потоков» было завершено. По его словам, закрытие дела произошло, после того как шведские следователи не смогли установить обвиняемых.