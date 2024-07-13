Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:55, 13 июля 2024Мир

Швеция не нашла виновных в подрыве «Северных потоков» и закрыла дело

Премьер Швеции Кристерссон: виновных в подрыве «Северных потоков» не нашли
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: РИА Новости

Швеция не нашла виновных в деле о подрыве «Северных потоков» и закрыла дело. Об этом рассказал премьер-министр страны Ульф Кристерссон журналу Time.

Кристерссон отметил, что страна была заинтересована в поиске виновных, поскольку взрывы произошли в шведской экономической зоне. По его словам, Швеция провела официальное расследование произошедшего, по итогам которого следователи заключили, что не могут никого обвинить. «Для нас оно закрыто», — пояснил премьер. При этом Кристерссон отказался делиться с изданием подробностями расследования диверсии на «Северном потоке-2».

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Подрыв «Северных потоков» устроил офицер военной разведки Украины. Почему следователи СБУ решили его арестовать?
Подрыв «Северных потоков» устроил офицер военной разведки Украины.Почему следователи СБУ решили его арестовать?
14 ноября 2023

Ранее сообщалось, что в ФРГ рассказали о сокрытии властями подробностей подрыва «Северных потоков». По его словам, если бы появился намек на причастность к этому Киева, это стало бы скандалом для Германии и Европы, а поддержка Украины «вряд ли была бы возможна».

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» случились 26 сентября 2022 года. Они произошли в территориальных водах Швеции и Дании. В их результате были зафиксированы масштабные утечки газа. После этого газопровод полностью прекратил работу.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Двое приближенных к бывшему замминистра обороны Иванову скончались в один день. Что известно об их смертях?

      Эрдоган рассказал о нескором завершении конфликта России и Украины

      Опубликовано фото подозреваемой в расправе над сыном в Перми женщины

      Подполье заявило об уничтожении офицеров ВСУ и наемников под Одессой

      Более 65 тысяч нелегалов выслали из России с начала года

      В Москве арестовали сына обвиняемого в мошенничестве бизнес-коуча

      Определилась чемпионка Уимблдона-2024

      Авиакомпания запретила россиянину без ноги лететь в бизнес-классе

      Китай обвинил Байдена в грубом вмешательстве в дела страны

      Швеция не нашла виновных в подрыве «Северных потоков» и закрыла дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше