Швеция не нашла виновных в подрыве «Северных потоков» и закрыла дело

Премьер Швеции Кристерссон: виновных в подрыве «Северных потоков» не нашли

Швеция не нашла виновных в деле о подрыве «Северных потоков» и закрыла дело. Об этом рассказал премьер-министр страны Ульф Кристерссон журналу Time.

Кристерссон отметил, что страна была заинтересована в поиске виновных, поскольку взрывы произошли в шведской экономической зоне. По его словам, Швеция провела официальное расследование произошедшего, по итогам которого следователи заключили, что не могут никого обвинить. «Для нас оно закрыто», — пояснил премьер. При этом Кристерссон отказался делиться с изданием подробностями расследования диверсии на «Северном потоке-2».

Ранее сообщалось, что в ФРГ рассказали о сокрытии властями подробностей подрыва «Северных потоков». По его словам, если бы появился намек на причастность к этому Киева, это стало бы скандалом для Германии и Европы, а поддержка Украины «вряд ли была бы возможна».

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» случились 26 сентября 2022 года. Они произошли в территориальных водах Швеции и Дании. В их результате были зафиксированы масштабные утечки газа. После этого газопровод полностью прекратил работу.