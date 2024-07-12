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18:00, 12 июля 2024Мир

В ФРГ рассказали о сокрытии властями подробностей подрыва «Северных потоков»

Депутат Эрнст: власти ФРГ хотят скрыть, кто стоит за подрывом «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Власти ФРГ, вероятно, хотят скрыть, кто стоит за подрывом «Северных потоков». Об этом заявил депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст, его слова приводит ТАСС.

«Правительство Германии до сих пор отказывается предоставить депутатам какую-либо информацию о том, кто стоит за нападениями и каковы результаты расследования», — сказал он.

Он подчеркнул, что из-за этого возникают подозрения в умышленном сокрытии немецкими властями подробностей того, кто стоит за подрывом. По его словам, если бы появился намек на причастность к этому Киева, это стало бы скандалом для Германии и Европы, а поддержка Украины «вряд ли была бы возможна».

Ранее немецкая Welt am Sonntag писала, что диверсия на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», проложенных по дну Балтийского моря, планировалась еще в 2014 году, до вхождения Крыма в состав России.

Журналисты выяснили, что на яхте «Андромеда», замеченной во время диверсии в районе ЧП, могли находиться «американские и польские агенты», а Варшава до сих не передала немецким следователям видеозаписи, сделанные во время досмотра судна.

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      Виктория Кондратьева
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