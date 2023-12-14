Путин заявил о возможной причастности США к подрыву «Северных потоков»

Путин заявил о вероятной причастности США к подрыву «Северных потоков»

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», скорее всего, были подорваны США. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Не мы взорвали "Северный поток-1" и частично "Северный поток-2". Это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал», — отметил российский лидер.

Ранее Путин отмечал, что полностью согласен с выводами американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша по диверсиям на «Северных потоках».

8 февраля американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на «Северные потоки». По его мнению, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на газопроводах. По его мнению, президент США Джо Байден отдал приказ на подрыв российских газопроводов «Северный поток» в качестве наказания канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ранее отказывался от поставок оружия в интересах Украины. «Американская война, которую президент Байден так хотел поддержать, к концу осени шла не очень хорошо. Не знаю, было ли это гневом или наказанием, однако конечным итогом этого стало то, что важный источник энергии Западной Европы был перерезан», — пояснил он.