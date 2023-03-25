Путин согласился с выводами Херша по диверсиям на «Северных потоках»

Путин согласился с выводами Херша, что взрывы на «Северных потоках» организованы США

Президент России Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что полностью согласен с выводами американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша по диверсиям на «Северных потоках».

Отвечая на вопрос о расследовании подрыва газопроводов, президент подчеркнул, что правды будет добиться сложно, но «когда-нибудь, наверное, она вскроется». По его словам, журналист Херш провел такое расследование и, как известно, пришел к выводам, что взрывы были организованы спецслужбами США. «Я полностью согласен с такими выводами», — добавил глава государства.

Российский лидер добавил, что «Газпром», получив разрешение датских властей, обследовал газопроводы и в 30 километрах обнаружил некий предмет на стыке труб — наиболее уязвимом месте. Путин отметил, что специалисты считают, что это антенна для приема сигнала с воздуха или из космоса для инициирования взрывного устройства.

7 марта The New York Times опубликовала данные разведки США, согласно которым за диверсией на российских газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы. Разведка также полагает, что исполнителями операции стали граждане Украины и России, не имеющие отношения к вооруженным силам и спецслужбам.

8 февраля американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на «Северные потоки». По его мнению, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на газопроводах. По его мнению, президент США Джо Байден отдал приказ на подрыв российских газопроводов «Северный поток» в качестве наказания канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ранее отказывался от поставок оружия в интересах Украины. «Американская война, которую президент Байден так хотел поддержать, к концу осени шла не очень хорошо. Не знаю, было ли это гневом или наказанием, однако конечным итогом этого стало то, что важный источник энергии Западной Европы был перерезан», — пояснил он.