Херш: Байден отдал приказ на подрыв «Северных потоков» в качестве наказания для Шольца

Президент США Джо Байден отдал приказ на подрыв российских газопроводов «Северный поток» в качестве наказания канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ранее отказывался от поставок оружия в интересах Украины. Такое мнение о возможном мотиве Вашингтона высказал американский журналист Сеймур Херш в интервью китайской газете China Daily.

«После [публичного отказа Шольца в поставках Киеву] в конце сентября он, то есть президент [Джо Байден], решил взорвать бомбы. Война на Украине шла нехорошо. Американская война, которую президент Байден так хотел поддержать, к концу осени шла не очень хорошо. Не знаю, было ли это гневом или наказанием, однако конечным итогом этого стало то, что важный источник энергии Западной Европы был перерезан», — заявил журналист.

7 марта The New York Times опубликовала данные разведки США, согласно которым за диверсией на российских газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы. Разведка также полагает, что исполнителями операции стали граждане Украины и России, не имеющие отношения к вооруженным силам и спецслужбам.

8 февраля американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на «Северные потоки». По его мнению, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на газопроводах.

