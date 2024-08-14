Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:41, 14 августа 2024Мир

В Германии подрыв «Северных потоков» объяснили патриотизмом украинских дайверов

SZ: украинские дайверы могли подорвать «Северные потоки» из-за патриотизма
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Globallookpress.com

Подрыв «Северных потоков» мог быть совершен украинскими дайверами, так как они придерживались патриотической позиции. Об этом свидетельствуют результаты совместного расследования немецких журналистов, пишет Süddeutsche Zeitung (SZ).

Отмечается, что в ходе расследования немецкие журналисты пришли к выводу, что «нет никаких сомнений», что украинские дайверы-патриоты могли подорвать газопроводы. Они могут погружаться под воду на глубину до 80 метров и «полны решимости каким-либо образом послужить своей стране».

Немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD провели собственное расследование подрывов «Северных потоков». Журналисты узнали, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца по имени Владимир Ц. Он работал инструктором по дайвингу, и на данный момент является подозреваемым в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Всего к терактам причастны трое украинских инструкторов, считают немецкие СМИ.

Согласно материалам расследования, прессе удалось дозвониться до главного подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Он был удивлен обвинениями и сразу же стал отрицать свою причастность к подрыву газопроводов, отмечается в материале. Украинец завершил недолгий разговор, бросив трубку.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал изложил «весь расклад» по вторжению ВСУ. Киев хотел захватить Курскую АЭС за шесть дней

      В России хотят сократить часть госслужащих. Оставшимся поднимут зарплаты

      В Совфеде ответили на просьбу ООН о доступе в Курскую область

      Захарова назвала удар ВСУ по ЗАЭС актом ядерного терроризма

      Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

      «Был обычным парнем». Друг комбрига ВСУ, отказавшегося нападать на Курскую область, рассказал о его прошлом

      МИД России оценил попытки Украины достичь целей в Курской области

      В МИД предсказали крах режима Зеленского на Украине

      Минобороны России раскрыло суточные потери ВСУ на курском направлении

      Стало известно об увеличении теневого флота России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше