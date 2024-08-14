В Германии подрыв «Северных потоков» объяснили патриотизмом украинских дайверов

SZ: украинские дайверы могли подорвать «Северные потоки» из-за патриотизма

Подрыв «Северных потоков» мог быть совершен украинскими дайверами, так как они придерживались патриотической позиции. Об этом свидетельствуют результаты совместного расследования немецких журналистов, пишет Süddeutsche Zeitung (SZ).

Отмечается, что в ходе расследования немецкие журналисты пришли к выводу, что «нет никаких сомнений», что украинские дайверы-патриоты могли подорвать газопроводы. Они могут погружаться под воду на глубину до 80 метров и «полны решимости каким-либо образом послужить своей стране».

Немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD провели собственное расследование подрывов «Северных потоков». Журналисты узнали, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца по имени Владимир Ц. Он работал инструктором по дайвингу, и на данный момент является подозреваемым в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Всего к терактам причастны трое украинских инструкторов, считают немецкие СМИ.

Согласно материалам расследования, прессе удалось дозвониться до главного подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Он был удивлен обвинениями и сразу же стал отрицать свою причастность к подрыву газопроводов, отмечается в материале. Украинец завершил недолгий разговор, бросив трубку.