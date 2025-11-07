Мир
08:55, 7 ноября 2025Мир

В Европе прошли учения по сценарию возможной войны с Россией

Politico: В Норвегии прошли учения по сценарию возможной войны с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Европейские министры обороны и генералы приняли участие в учениях по сценарию возможной войны с Россией. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что в ходе прошедших в Норвегии учений присутствовавшим предлагалось определить, какие меры они предпримут при получении сообщений о «враждебных действиях России». Согласно сценарию, в распоряжении министров обороны и генералов оказываются газетные статьи об инцидентах, отрывочные обновления разведывательной информации и посты в социальных сетях, на основе которых им необходимо выбрать оптимальные меры реагирования.

«Эти страны (Северной Европы — прим. «Ленты.ру») живут по соседству с российскими военными. Мы — государства, которые могут лучше всего оценить риски, лучше всего реагировать на угрозы и заставить НАТО отнестись к этим угрозам более серьезно», — прокомментировал учения министр обороны Великобритании Джон Хили.

Ранее Министерство обороны Польши сообщило о начале работы новой программы военной подготовки, в рамках которой в 2026 году в стране планируется обучить около 400 тысяч резервистов. Глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш назвал программу «крупнейшими военными учениями в истории Польши».

