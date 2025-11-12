Интернет и СМИ
Военкор объяснил цель плана по угону МиГ-31

Коц: Британские спецслужбы хотели угнать МиГ-31 для провокации
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Британские спецслужбы совместно с украинскими хотели угнать российский истребитель МиГ-31 и сбить его над территорией Румынии для провокации и оправдания милитаризации Североатлантического альянса (НАТО). Цель объяснил военкор Александр Коц в Telegram-канале «Специально для RT».

«Чтобы оправдывать бешеные расходы на оборонку, нужно подогревать пугалку о внешней угрозе. “Неизвестные дроны” уже стали обыденностью даже для Западной Европы. Нужно что-то посерьезней. И тут российский боевой самолёт был бы как нельзя кстати», — написал Коц.

Военкор предположил, что самолет могли посадить на территории Румынии, чтобы специалисты НАТО могли изучить ракеты «Кинжал».

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ рассказали, что украинская разведка с помощью Великобритании пыталась завербовать российских летчиков для угона МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» еще осенью 2024 года.

Когда командир воздушного судна отказался сотрудничать, спецслужбы избрали целью штурмана. Киев планировал направить самолет в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО в Румынии, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.

