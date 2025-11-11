Украинская разведка с помощью Британии пыталась завербовать российских летчиков для угона МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» еще осенью 2024 года. Когда командир воздушного судна отказался сотрудничать, спецслужбы избрали целью штурмана. Киев планировал направить самолет в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО в Румынии, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны. Подробности раскрыли в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, предоставив видео.
На начальном этапе мужчина, представившийся журналистом Bellingcat (организация признана СМИ-иноагентом в РФ и внесена в список нежелательных организаций), связался с командиром истребителя. Пилот добавил, что впоследствии этот человек прислал ему свою пресс-карту, а также предложил деньги за консультации по вопросам военной тематики. В одном из разговоров журналист поднял вопрос о выплате вознаграждения за якобы переданную информацию военного характера, чтобы скомпрометировать российского летчика. Деньги должны были быть переведены на его личную банковскую карту. Но от дальнейшего общения и развития контакта пилот отказался. Тогда ГУР Украины сконцентрировалось на штурмане.
На представленном ФСБ видео тот раскрыл подробности вербовки. В случае успешного угона самолета ему предложили сумму в миллион долларов. Потом, при передаче самолета с ракетой «Кинжал», — уже 3 миллиона долларов. Также летчика хотели заманить гражданством одной из западных стран. Для убедительности штурману прислали фото и видео с большой суммой денег и надписью «Приезжай, мы тебя ждем». Сотрудник украинской разведки даже показал в качестве аргумента фото улыбающегося предателя Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 из Курска в 2023 году. Российскому летчику в случае успеха также обещали выпить пива в Мюнхене. «Все пройдет как по маслу, еще выпьем пива в Мюнхене в компании пышногрудых барышень и с улыбкой вспомним эту историю», — написал вербовщик.
Командира МиГ-31 планировалось нейтрализовать
Военная разведка Украины рассчитывала сделать это, убедив штурмана нанести отравляющее вещество на кислородную маску командира. Летчика детально опрашивали об устройстве кабины истребителя и системы подачи кислорода, а также применении им в полете кислородной маски. В ФСБ отметили, что отравление как способ нейтрализации членов экипажа воздушных судов ВКС России, которые ГУР пытались угнать, стало своеобразной визитной карточкой украинской военной разведки.
В то же время аргументы, что штурман МиГ-31 из-за конструктивных особенностей машины не может осуществить посадку, не учитывались. Вскоре были получены данные, подтверждающие выводы о том, что истинной целью украинской и британской разведок является провокация, заключавшаяся в направлении российского МиГ-31 в воздушное пространство какой-либо из европейских стран НАТО и его уничтожение средствами ПВО.
Попытку угона МиГ-31 связали с подготовкой НАТО к войне с Россией
Как указали военблогеры, данные о провальной операции Главного управления разведки Украины примечательны тем, что российский истребитель планировали использовать для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО.
«Участники блока НАТО ищут повод вступить в войну (...) Если они ищут повод, они его найдут», — сказано в публикации проекта «Zаписки Vетерана».
В ФСБ России между тем также отметили, что в складывающейся международной ситуации реализация планов Украины могла привести к трудно прогнозируемым негативным последствиям.