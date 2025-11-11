Россия
09:07, 11 ноября 2025

В попытке угона российского МиГ-31 с «Кинжалом» отметили примечательный факт

Попытку угона российского МиГ-31 связали с подготовкой НАТО к войне с Россией
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Попытку угона российского МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» связали с подготовкой НАТО к войне с Россией. Об этом заявил военблогер из Telegram-проекта «Zаписки Vетерана».

Как отметил автор портала, сообщения о провальной операции Главного управления разведки (ГУР) Украины примечательны тем фактом, что российский истребитель планировали использовать для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО.

«Чем примечательна эта новость? Тем, что участники блока НАТО ищут повод вступить в войну (...) Если они ищут повод, они его найдут», — говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, сотрудники украинской военной разведки намеревались завербовать российских летчиков, обещая выплатить им три миллиона долларов. ГУР планировало направить МиГ-31 в Румынию, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.

