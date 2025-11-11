ФСБ пресекла попытку Киева угнать МиГ-31 с «Кинжалом» для провокации против НАТО

Сорвана операция военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 и вербовке пилотов. С помощью него Киев хотел устроить провокацию против НАТО. Подробности раскрыли в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Украина пыталась осуществить задуманное с помощью британских кураторов, уточнили в российской спецслужбе. С целью угона самолета сотрудники украинской военной разведки намеревались завербовать российских летчиков, обещая выплатить им три миллиона долларов. Затем украинская разведка планировала направить истребитель с ракетой «Кинжал» в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы альянса, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами ПВО.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Штурману МиГ-31 предлагали отравить командира

Попытка вербовки произошла еще в прошлом году. Изначально с командиром воздушного судна связался мужчина, представившийся журналистом Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций). Он предлагал деньги за информацию о самолетах. Командир от содействия отказался, из-за чего ГУР Украины избрало целью штурмана российского истребителя. Ему обещали три миллиона долларов в случае передачи истребителя с «Кинжалом», а также предложили гражданство одной из западных стран. Связь со штурманом поддерживал некий Александр — он присылал ему фото и видео с большой суммой наличных и надписью «Приезжай, мы тебя ждем» для мотивации. Пилот указал, что не обладает необходимыми навыками для самостоятельной посадки самолета. Тогда российского летчика пообещали связать с экспертом Вооруженных сил Украины, который бы проверил навыки.

Также украинская сторона придумала, как нейтрализовать командира российского экипажа в воздухе. Сотрудник ГУР предложил штурману нанести отравляющее вещество на кислородную маску командира МиГ-31, а потом направить военную машину с «Кинжалом» в сторону базы НАТО. Однако российские спецслужбы уже знали о планах Украины и были на связи с пилотами, проинформировавшими руководство

Штурману прислали счастливое фото пилота-предателя Кузьминова

В какой-то момент во время диалога сотрудник украинской разведки показал фото счастливого улыбающегося предателя Максима Кузьминова.

Российский летчик Кузьминов в 2023 году угнал вертолет Ми-8 из Курска, после чего направился на Украину. Вместе с ним на борту были двое сопровождающих, от них избавились, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление. ГУР Украины признало, что курировало действия российского военного. Позже сообщалось, что его тело нашли в испанском городе Вильяхойоса. Бывшего российского бойца похоронили в безымянной могиле.

Как стало известно, мать пилота уехала из России за семь месяцев до предательства сына. Изначально женщина планировала улететь из Москвы во Владивосток 10 января 2023 года, однако позднее перенесла полет на 14-е число. После этого, по словам знакомых, Инна перестала выходить на связь.