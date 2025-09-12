Стало известно о бегстве матери пилота-предателя Максима Кузьминова из России

Мать пилота-предателя Максима Кузьминова Инна уехала из России за семь месяцев до предательства сына. О бегстве женщины стало известно RT.
Отмечается, что изначально женщина планировала улететь из Москвы во Владивосток 10 января 2023 года, однако позднее перенесла полет на 14 число. О своем решении Инна Кузьминова сообщила близким в новогоднюю ночь.
«Всем рассказала, что уезжает в лучшую жизнь. Просто предложила мне машину, я у нее ее купила, а потом на этой же машине везла в аэропорт», — рассказала знакомая Кузьминовой.