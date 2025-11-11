Украинские кураторы предложили штурману отравить пилота ради угона российского МиГ-31

ФСБ: Киев предложил штурману отравить пилота ради угона МиГ-31 с «Кинжалом»

ФСБ раскрыла планы военной разведки Украины по нейтрализации летчика МиГ-31 с «Кинжалом» для провокации против военной базы НАТО. Об этом «Ленте.ру» рассказали в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации силовиков, кураторы пытались убедить штурмана нанести специальные отравляющие вещества на кислородную маску пилота, а после совершенной расправы взять управление на себя.

Операция военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 и вербовке пилотов готовилась совместно с британскими кураторами. Пилотов пытались завербовать, обещая выплатить им по три миллиона долларов.

Затем украинская разведка планировала направить истребитель с ракетой «Кинжал» в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы альянса, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами ПВО.