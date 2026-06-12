Путин оценил творчество Кончаловского

Путин заявил о неразрывности прошлого, настоящего и будущего в творчестве Кончаловского

Президент России Владимир Путин оценил творчество режиссера театра и кино Андрея Кончаловского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Неразрывность прошлого, настоящего и будущего отражена в творчестве блестящего режиссера и сценариста Андрея Сергеевича Михалкова-Кончаловского», — заявил российский лидер.

По словам Путина, Кончаловский открывает миру ценности культуры России, ее характер, память и духовную силу. Он добавил, что режиссер вдохновляет быть верным своим истокам.

Путин также обратился к выдающимся деятелям России. Президент награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий, представляющих в том числе области науки, технологий, литературы, искусства.