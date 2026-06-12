Статус Маска как первого в истории триллионера поставили под сомнение

WP: Статус Маска как первого в истории триллионера необходимо уточнить

Статус американского бизнесмена Илона Маска как первого в истории триллионера, полученный после выхода акций компании SpaceX на IPO, необходимо уточнить. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

По данным издания, SpaceX передала Маску пакеты акций, которые принесут прибыль лишь при достижении целей, включая колонизацию Марса. Уточняется, что без учета этих акций Маска пока нельзя назвать триллионером.

Отмечается, что акции компании SpaceX начнут торговать на бирже в пятницу, 12 июня. Издание заключает, что, если их стоимость достигнет 140 долларов, то Илон Маск станет «бумажным триллионером» без учета акций, связанных с космическими проектами.

Ранее Илона Маска признали первым в истории триллионером. «Вместе с Tesla и остальными активами состояние Маска превысит 1,1 триллиона долларов к моменту начала торгов акциями в пятницу», — утверждает Reuters.