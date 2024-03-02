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16:11, 2 марта 2024Мир

Шольц пообещал объяснить ситуацию вокруг записи разговора офицеров ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал объяснить запись разговора офицеров ФРГ
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Michaela Stache / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал оперативно предоставить объяснения ситуации вокруг записи разговора немецких офицеров. Об этом сообщает агентство DPA в соцсети X.

Немецкий политик назвал произошедшее очень серьезной проблемой, пишет РИА Новости.

Накануне, 1 марта, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров ФРГ о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью французских истребителей Dassault Rafale и немецких ракет Taurus.

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      Евгений Шульгин
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