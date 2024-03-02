Шольц пообещал объяснить ситуацию вокруг записи разговора офицеров ФРГ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал объяснить запись разговора офицеров ФРГСюжетВзрыв на Крымском мосту
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал оперативно предоставить объяснения ситуации вокруг записи разговора немецких офицеров. Об этом сообщает агентство DPA в соцсети X.
Немецкий политик назвал произошедшее очень серьезной проблемой, пишет РИА Новости.
Накануне, 1 марта, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров ФРГ о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью французских истребителей Dassault Rafale и немецких ракет Taurus.