Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:04, 2 марта 2024Мир

«Это называется "заметать следы"». В бундесвере сочли подлинной запись разговора военных об атаке на Крымский мост

Захарова: ФРГ заметает следы, блокируя аккаунты в Х с записью разговора военных

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Многое говорит о том, что запись разговора высокопоставленных военных бундесвера по поводу атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus является подлинной. Об этом написало издание Bild.

Многое говорит о том, что запись является подлинной, даже если бундесвер пока официально и не подтвердил подлинность

Bild

Отмечается, что публикация в российских СМИ записи предполагаемого разговора высокопоставленных немецких военных о планах удара по мосту стала «неприятной неожиданностью» для Вооруженных сил ФРГ.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023
Запад всерьез обсуждает отправку на Украину своих войск. Приведет ли это к прямому столкновению России и НАТО?
Запад всерьез обсуждает отправку на Украину своих войск. Приведет ли это к прямому столкновению России и НАТО?
27 февраля 2024
Германия готовит план на случай конфликта НАТО и России из-за Прибалтики. Насколько вероятно начало новой мировой войны?
Германия готовит план на случай конфликта НАТО и России из-за Прибалтики.Насколько вероятно начало новой мировой войны?
17 января 2024

В Минобороны ФРГ исходят из подлинности записи

В немецком военном ведомстве после первой проверки записи выразили серьезную обеспокоенность в связи с ее появлением в российских СМИ. В Минобороны Германии исходят из того, что она подлинная.

Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) ФРГ начало проверку. Однако существует подозрение относительно того, прослушиваются ли внутренние каналы связи в ВВС, бундесвере или даже Министерстве обороны Германии российской стороной. В Минобороны ФРГ отказались давать подробные комментарии.

Как пишет Die Welt, запись разговора офицеров распространяется среди военных в бундесвере и несколько солдат в разговоре с изданием заявили, что она аутентичная.

Материалы по теме:
«А куда вы лезете?» Политолог Дмитрий Саймс — о том, что такое национальные интересы и как они поссорили США и Россию
«А куда вы лезете?»Политолог Дмитрий Саймс — о том, что такое национальные интересы и как они поссорили США и Россию
29 февраля 2024
«Вот что такое денацификация» Расширение НАТО и конфликт на Украине: что Владимир Путин рассказал в интервью Карлсону?
«Вот что такое денацификация»Расширение НАТО и конфликт на Украине: что Владимир Путин рассказал в интервью Карлсону?
9 февраля 2024
Запад всерьез обсуждает отправку на Украину своих войск. Приведет ли это к прямому столкновению России и НАТО?
Запад всерьез обсуждает отправку на Украину своих войск.Приведет ли это к прямому столкновению России и НАТО?
27 февраля 2024

В России немецких военных уличили в попытке «замести следы»

Издание Bild также утверждает, что социальная сеть Х заблокировала аккаунты, показавшие запись беседы немецких военных. Предполагается, что таким образом бундесвер «попытался ограничить ущерб».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя блокировку профилей, уличила немецкую сторону в попытке «замести следы».

Это называется "заметать следы". Все пойдет по тому же сценарию, как и немецкое "расследование" терактов на "Северных потоках"?

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Дипломат считает, что граждане Германии имеют право знать от канцлера страны Олафа Шольца «о правах заграничного человека в России, Белоруссии, Китае, но только не о своих, немецких правах».

Материалы по теме:
«Это чревато катастрофическими последствиями» Сергей Лавров — о конфликте с НАТО и рисках применения ядерного оружия
«Это чревато катастрофическими последствиями»Сергей Лавров — о конфликте с НАТО и рисках применения ядерного оружия
13 июля 2023
«Германия в плену опасной иллюзии» Какую цену готов платить Берлин за поддержку Украины и разрыв отношений с Россией?
«Германия в плену опасной иллюзии»Какую цену готов платить Берлин за поддержку Украины и разрыв отношений с Россией?
19 июля 2023
Подрыв «Северных потоков» устроил офицер военной разведки Украины. Почему следователи СБУ решили его арестовать?
Подрыв «Северных потоков» устроил офицер военной разведки Украины.Почему следователи СБУ решили его арестовать?
14 ноября 2023

Расшифровку беседы опубликовали в России 1 марта

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale. Симоньян заявила, что запись ей передали некие «товарищи в погонах».

В расшифровке беседы офицеров, состоявшейся 19 февраля 2024 года, не только планы ФРГ по бомбардировке моста, но также планы США и Великобритании, которые, по словам собеседников, уже напрямую участвуют в конфликте на Украине.

В разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц, сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефан Фенске и работник того же управления по фамилии Фроштедте.

Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет

Штефан Фенскесотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера

Министерство обороны Германии отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, объяснив это тем, что не комментирует публикации в СМИ.

Однако позже стало известно, что контрразведка ФРГ начала проверку возможной утечки разговора немецких военных об ударах по России ракетами Taurus.

Маргарита Симоньян, комментируя инициирование проверки возможной утечки разговора, высмеяла реакцию Берлина.

Тем временем, в Германии военная контрразведка начала проверку по поводу моего поста. Жалко, я не ем попкорн

Маргарита Симоньянглавный редактор телеканала RT
Материалы по теме:
Холодные войны. Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
Холодные войны.Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
2 апреля 2022
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022
«США серьезно просчитались» Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
«США серьезно просчитались»Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
24 января 2023

Шольц оказался в затруднительном положении

Издание Focus на фоне утечки разговора немецких офицеров обвинило канцлера Германии Олафа Шольца в том, что он, вероятнее всего, врал об отсутствии у Берлина возможности поставить Украине ракеты Taurus.

Журналисты издания напомнили, что политик объяснял отказ отправить Киеву данный вид вооружений, поскольку это требовало бы прямого участия специалистов бундесвера в настройке оборудования на Украине. «Это ставит канцлера Олафа Шольца в затруднительное положение», — пишет издание.

По мнению немецко-финского предпринимателя и бывшего владельца крупнейшего файлообменника Megaupload Кима Доткома, политика Шольца ведет Германию к войне с Россией.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это называется "заметать следы"». В бундесвере сочли подлинной запись разговора военных об атаке на Крымский мост

      В Германии выступили против поставки ракет Taurus Украине

      В США назвали плохой идею вступления Украины в НАТО

      Американский дрон XQ-67A совершил первый полет

      На Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар

      Украинские водители подкупали протестующих в Польше для пересечения границы

      В Германии раскритиковали Шольца из-за беседы военных

      В Одессе произошли взрывы

      Российский рынок автозапчастей наводнили подделки

      Шольца обвинили во лжи после утечки беседы немецких военных об ударах по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше