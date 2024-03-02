«Это называется "заметать следы"». В бундесвере сочли подлинной запись разговора военных об атаке на Крымский мост

Захарова: ФРГ заметает следы, блокируя аккаунты в Х с записью разговора военных

Многое говорит о том, что запись разговора высокопоставленных военных бундесвера по поводу атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus является подлинной. Об этом написало издание Bild.

Многое говорит о том, что запись является подлинной, даже если бундесвер пока официально и не подтвердил подлинность Bild

Отмечается, что публикация в российских СМИ записи предполагаемого разговора высокопоставленных немецких военных о планах удара по мосту стала «неприятной неожиданностью» для Вооруженных сил ФРГ.

В Минобороны ФРГ исходят из подлинности записи

В немецком военном ведомстве после первой проверки записи выразили серьезную обеспокоенность в связи с ее появлением в российских СМИ. В Минобороны Германии исходят из того, что она подлинная.

Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) ФРГ начало проверку. Однако существует подозрение относительно того, прослушиваются ли внутренние каналы связи в ВВС, бундесвере или даже Министерстве обороны Германии российской стороной. В Минобороны ФРГ отказались давать подробные комментарии.

Как пишет Die Welt, запись разговора офицеров распространяется среди военных в бундесвере и несколько солдат в разговоре с изданием заявили, что она аутентичная.

В России немецких военных уличили в попытке «замести следы»

Издание Bild также утверждает, что социальная сеть Х заблокировала аккаунты, показавшие запись беседы немецких военных. Предполагается, что таким образом бундесвер «попытался ограничить ущерб».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя блокировку профилей, уличила немецкую сторону в попытке «замести следы».

Это называется "заметать следы". Все пойдет по тому же сценарию, как и немецкое "расследование" терактов на "Северных потоках"? Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат считает, что граждане Германии имеют право знать от канцлера страны Олафа Шольца «о правах заграничного человека в России, Белоруссии, Китае, но только не о своих, немецких правах».

Расшифровку беседы опубликовали в России 1 марта

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale. Симоньян заявила, что запись ей передали некие «товарищи в погонах».

В расшифровке беседы офицеров, состоявшейся 19 февраля 2024 года, не только планы ФРГ по бомбардировке моста, но также планы США и Великобритании, которые, по словам собеседников, уже напрямую участвуют в конфликте на Украине.

В разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц, сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефан Фенске и работник того же управления по фамилии Фроштедте.

Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет Штефан Фенске сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера

Министерство обороны Германии отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, объяснив это тем, что не комментирует публикации в СМИ.

Однако позже стало известно, что контрразведка ФРГ начала проверку возможной утечки разговора немецких военных об ударах по России ракетами Taurus.

Маргарита Симоньян, комментируя инициирование проверки возможной утечки разговора, высмеяла реакцию Берлина.

Тем временем, в Германии военная контрразведка начала проверку по поводу моего поста. Жалко, я не ем попкорн Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Шольц оказался в затруднительном положении

Издание Focus на фоне утечки разговора немецких офицеров обвинило канцлера Германии Олафа Шольца в том, что он, вероятнее всего, врал об отсутствии у Берлина возможности поставить Украине ракеты Taurus.

Журналисты издания напомнили, что политик объяснял отказ отправить Киеву данный вид вооружений, поскольку это требовало бы прямого участия специалистов бундесвера в настройке оборудования на Украине. «Это ставит канцлера Олафа Шольца в затруднительное положение», — пишет издание.

По мнению немецко-финского предпринимателя и бывшего владельца крупнейшего файлообменника Megaupload Кима Доткома, политика Шольца ведет Германию к войне с Россией.