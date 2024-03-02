Симоньян прокомментировала проверку в ФРГ утечки разговора об ударах по России

Симоньян высмеяла проверку контрразведкой ФРГ утечки разговора об ударах по РФ

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала инициирование контрразведкой Германии проверки возможной утечки разговора немецких военных об ударах по России ракетами Taurus, высмеяв реакцию Берлина.

«Тем временем, в Германии военная контрразведка начала проверку по поводу моего поста. Жалко, я не ем попкорн», — заявила она.

Ранее Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale. Министерство обороны Германии также отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, объяснив это тем, что не комментирует публикации в СМИ.

Позже стало известно, что Федеральное ведомство военной контрразведки начало проверку из-за возможного перехвата разговора немецких офицеров.