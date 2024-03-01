Контрразведка ФРГ начала проверку утечки разговора военных об ударах по России

T-Online: Контрразведка ФРГ проверяет утечку разговора военных об ударах по РФ

Контрразведка Германии начала проверку возможной утечки разговора немецких военных об ударах по России ракетами Taurus. Об этом сообщает новостной портал T-Online.

«Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale. Министерство обороны Германии также отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, объяснив это тем, что не комментирует публикации в СМИ.