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01:07, 2 марта 2024Интернет и СМИ

Показавшие запись беседы немецких военных аккаунты в Х заблокировали

Bild: соцсеть Х заблокировала показавшие запись беседы немецких военных аккаунты
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В немецком сегменте соцсети X по настоянию Бундесвера Германии заблокирован ряд аккаунтов, распространявших запись беседы немецких военных, обсуждавших удар ракетами Taurus по Крымскому мосту. Об этом пишет Bild.

Как говорится в материале, таким образом бундесвер «попытался ограничить ущерб».

Ранее Bild указало, что многое говорит о том, что запись разговора офицеров Бундесвера по поводу атаки на Крымский мост является подлинной, а его публикация в российских СМИ стала «неприятной неожиданностью».

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.

Министерство обороны Германии отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, объяснив это тем, что не комментирует публикации в СМИ. Однако позже стало известно, что контрразведка ФРГ начала проверку возможной утечки разговора немецких военных об ударах по России ракетами Taurus.

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