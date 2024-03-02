В Германии указали на подлинность записи разговора военных об ударах по России

Bild: многое указывает на подлинность записи разговора военных об ударах по РФ

Многое говорит о том, что запись разговора офицеров Бундесвера по поводу атаки на Крымский мост является подлинной. На этом указало издание Bild.

«Многое говорит о том, что запись является подлинной, даже если Бундесвер пока официально и не подтвердил подлинность», — пишет издание. Отмечается, что публикация в российских СМИ записи предполагаемого разговора высокопоставленных немецких военных о планах удара по мосту стала «неприятной неожиданностью» для Вооруженных сил ФРГ (Бундесвер).

Ранее контрразведка Германии начала проверку возможной утечки разговора немецких военных об ударах по России ракетами Taurus.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale. Министерство обороны Германии также отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, объяснив это тем, что не комментирует публикации в СМИ.