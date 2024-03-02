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01:13, 2 марта 2024Мир

Захарова прокомментировала блокировку страниц в Х с записью беседы военных ФРГ

Захарова о блокировке аккаунтов X с беседой военных: ФРГ заметает следы
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала блокировку аккаунтов в социальной сети X, распространявших запись беседы немецких военных об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Это называется "заметать следы". Все пойдет по тому же сценарию, как и немецкое "расследование" терактов на "Северных потоках"?» — задумалась она.

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По мнению дипломата, граждане Германии имеют право знать от канцлера страны Олафа Шольца «о правах заграничного человека в России, Белоруссии, Китае, но только не о своих, немецких правах».

Ранее сообщалось, что социальная сеть Х заблокировала аккаунты, показавшие запись беседы немецких военных. Предполагается, что таким образом бундесвер «попытался ограничить ущерб».

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.

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      Марина Совина
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