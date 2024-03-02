Шольца обвинили во лжи после утечки беседы немецких военных об ударах по России

Focus: Шольц мог врать, объясняя отказ поставлять Украине ракеты Taurus

Издание Focus на фоне утечки разговора немецких офицеров о нанесении ударов по России обвинило канцлера Германии Олафа Шольца в том, что он, вероятнее всего, врал об отсутствии у Берлина возможности поставить Киеву ракеты Taurus.

Отмечается, что политик объяснял отказ отправить Киеву данный вид вооружений, поскольку это требовало бы прямого участия специалистов бундесвера в настройке оборудования на Украине.

«Это ставит канцлера Олафа Шольца в затруднительное положение. Ранее он отверг возможную поставку Taurus на Украину на том основании, что для запуска крылатых ракет на Украине нужны немецкие солдаты», — пишет издание.

При этом авторы статьи подчеркнули, что, исходя из разговора немецких офицеров, у военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть возможность управлять ракетами самостоятельно.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.

Министерство обороны Германии отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, объяснив это тем, что не комментирует публикации в СМИ. Однако позже стало известно, что контрразведка ФРГ начала проверку возможной утечки разговора немецких военных об ударах по России ракетами Taurus.