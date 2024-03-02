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03:05, 2 марта 2024Мир

В Германии раскритиковали Шольца из-за беседы военных

Немецкий бизнесмен Дотком заявил о безумии Шольца из-за записи беседы военных
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком прокомментировал опубликованную ранее беседу немецких офицеров о возможной бомбардировке Крымского моста. Об этом он написал в социальной сети Х.

По мнению Доткома, согласно аудиозаписи, немецкие военные планировали нападение на Крымский мост, пытаясь остаться «незамеченными». В связи с этим предприниматель подчеркнул, что политика канцлера ФРГ Олафа Шольца ведет страну к войне с Россией.

«Из-за Олафа Шольца Германия рискует быть втянутой в войну с Россией. Психически больной», — заявил бизнесмен.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.

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