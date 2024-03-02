Berliner Zeitung признала подлинность перехваченного разговора немецких военных
Перехваченная запись разговора высокопоставленных военнослужащих Бундесвера о планах атаки на Крымский мост является подлинной. Это признала немецкая газета Berliner Zeitung.
«Через несколько минут [после загрузки файла] стало ясно: это ни фейк, и ни искусственный интеллект. Это была почти сорокаминутная запись встречи генералов немецких Вооруженных сил высочайшей военной и политической взрывоопасности», — говорится в материале.
Как отметило издание, эта запись является крупной катастрофой для Бундесвера, но она вызовет бессонные ночи не только в немецкой армии.
Ранее немецкое издание Bild заявило, что многое говорит о подлинности опубликованной российскими СМИ записи разговора немецких военнослужащих. Утверждается, что и в Минобороны Германии ее считают настоящей.