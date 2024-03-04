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03:10, 4 марта 2024Мир

В Германии ответили на вопрос о возможных отставках из-за слитого разговора

Писториус: не хочу спекулировать о возможных отставках из-за разговора военных
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не хочет спекулировать о кадровых выводах в ведомстве в связи с публикацией российскими СМИ слитого разговора высокопоставленных немецких офицеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я принципиально не спекулирую о персональных последствиях до окончания расследования», — ответил Писториус на вопрос о возможных отставках в Минобороны ФРГ.

Ранее Борис Писториус назвал публикацию разговора военных об ударе по Крыму частью информационной войны, которую ведет Россия.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовала расшифровку обсуждения немецкими офицерами планов возможного удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, запускаемыми французскими истребителями Rafale.

Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал провести тщательное расследование публикации записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера.

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      Марина Совина
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