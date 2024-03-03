В Германии назвали утечку разговора военных информационной войной
Публикация разговора военных об ударе по Крыму является частью информационной войны, которую ведет Россия. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в рамках выступления, посвященного скандалу с прослушкой телефонных разговоров в Бундесвере, передает Tagesspiegel.
Первые результаты проверки будут представлены только на следующей неделе, отметил он. Министр при этом подчеркнул, что о других подобных утечках информации в немецкой армии ему неизвестно.
Писториус также подчеркнул, что разговор не означал возможность поставок ракет Taurus Украине, хотя представители Бундесвера говорили о потенциальном ударе по Крымскому мосту именно этим оружием.
Ранее в Германии связали запись разговора военных с предотвращением поставок Taurus на Украину. О такой цели публикации заявил депутат бундестага от «Зеленых» Антон Хофрайтер.