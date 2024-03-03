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18:41, 3 марта 2024Мир

В Германии назвали утечку разговора военных информационной войной

Министр обороны ФРГ Писториус назвал утечку частью информационной войны России

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Публикация разговора военных об ударе по Крыму является частью информационной войны, которую ведет Россия. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в рамках выступления, посвященного скандалу с прослушкой телефонных разговоров в Бундесвере, передает Tagesspiegel.

Первые результаты проверки будут представлены только на следующей неделе, отметил он. Министр при этом подчеркнул, что о других подобных утечках информации в немецкой армии ему неизвестно.

Писториус также подчеркнул, что разговор не означал возможность поставок ракет Taurus Украине, хотя представители Бундесвера говорили о потенциальном ударе по Крымскому мосту именно этим оружием.

Ранее в Германии связали запись разговора военных с предотвращением поставок Taurus на Украину. О такой цели публикации заявил депутат бундестага от «Зеленых» Антон Хофрайтер.

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      Дмитрий Попов
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