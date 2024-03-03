В Германии назвали утечку разговора военных информационной войной

Министр обороны ФРГ Писториус назвал утечку частью информационной войны России

Публикация разговора военных об ударе по Крыму является частью информационной войны, которую ведет Россия. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в рамках выступления, посвященного скандалу с прослушкой телефонных разговоров в Бундесвере, передает Tagesspiegel.

Первые результаты проверки будут представлены только на следующей неделе, отметил он. Министр при этом подчеркнул, что о других подобных утечках информации в немецкой армии ему неизвестно.

Писториус также подчеркнул, что разговор не означал возможность поставок ракет Taurus Украине, хотя представители Бундесвера говорили о потенциальном ударе по Крымскому мосту именно этим оружием.

Ранее в Германии связали запись разговора военных с предотвращением поставок Taurus на Украину. О такой цели публикации заявил депутат бундестага от «Зеленых» Антон Хофрайтер.