В Германии назвали цель публикации разговора немецких военных

Депутат ФРГ Хофрайтер: беседу военных опубликовали для срыва поставок Taurus ВСУ

Запись разговора немецких военных, обсуждающих планы по атаке Крымского моста ракетами Taurus, опубликовали для срыва поставки этих ракет на Украину. Такую цель публикации беседы назвал депутат бундестага от партии «Зеленых» Антон Хофрайтер, сообщает Tagesspiegel.

«Цель России в этом перехвате [разговора военнослужащих Бундесвера] — предотвратить поставку Taurus Украине», — заверил депутат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что цель немецкого канцлера Олафа Шольца провести расследование из-за утечки разговора немецких военных не до конца ясна. Он задался вопросом, хочет ли он разобраться, почему генералы бундесвера говорят о поставках этих ракет, когда Германия заявляла, что не будет поставлять Taurus Украине.