В России высказались о расследовании Шольцем разговора военных о Крымском мосте

Депутат Чепа: цель Шольца расследовать разговор об атаке Крымского моста неясна

Цель канцлера Германии Олафа Шольца провести расследование из-за утечки разговора немецких военных о планах атаковать Крымский мост не до конца ясна, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об этом разбирательстве.

«Смотря чего хочет добиться Шольц. Шольц хочет разобраться откуда, на каких основаниях и почему произошла утечка информации — это одно. И другое — Шольц хочет разобраться, почему вдруг генералы говорят о поставках определенных систем, а он говорил, что мы эти системы поставлять не будем. Кто врет — Шольц врет или генералы врут? Или они уже все изоврались и не знают, что делать, не знают, как выходить из этой ситуации, в которую они же сегодня и завели этот конфликт», — сказал депутат.

2 марта Олаф Шольц пообещал оперативно разобраться в ситуации вокруг утекшего в сеть разговора немецких офицеров. Он назвал произошедшее очень серьезной проблемой. «Именно поэтому сейчас это очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро выясняется», — отметил политик во время визита в Ватикан.

О том, что высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали возможность ударить по Крымскому мосту ракетами Taurus, 1 марта сообщила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

После этого контрразведка ФРГ начала проверку утечки. В Минобороны ФРГ не исключили, что это произошло из-за прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров в ведомстве и Военно-воздушных силах (ВВС) Германии. Как пишет Bild, многое говорит о том, что запись подлинна.

При этом 29 февраля Олаф Шольц заявлял, что Берлин не хочет передавать Киеву ракеты Taurus из-за их дальности в 500 километров. Он опасался того, что такие снаряды способны достичь целей в Москве.