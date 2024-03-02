В Минобороны ФРГ не исключили прослушки и перехватов разговоров

Spiegel: Минобороны ФРГ не исключает прослушки и перехватов разговоров

В Минобороны ФРГ не исключают прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров в ведомстве и Военно-воздушных силах (ВВС) Германии. Об этом пишет Der Spiegel.

В военном ведомстве после первой проверки записи разговора высокопоставленных офицеров про атаку на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus выразили серьезную обеспокоенность в связи с ее появлением в российских СМИ. В Минобороны исходят из того, что она подлинная.

Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) ФРГ начало проверку. Однако существует подозрение относительно того, прослушиваются ли внутренние каналы связи в ВВС, Бундесвере или даже Министерстве обороны Германии российской стороной. В Минобороны ФРГ отказались давать подробные комментарии.

Ранее Bild указало, что многое говорит о том, что запись разговора офицеров Бундесвера по поводу атаки на Крымский мост является подлинной, а его публикация в российских СМИ стала «неприятной неожиданностью».

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.

Министерство обороны Германии отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, объяснив это тем, что не комментирует публикации в СМИ. Однако позже стало известно, что контрразведка ФРГ начала проверку возможной утечки разговора немецких военных об ударах по России ракетами Taurus.