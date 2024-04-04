В Госдуме высмеяли угрозы Украины атаковать Крымский мост

Депутат Шеремет назвал целью угроз атаковать Крымский мост запугивание россиян

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет высмеял планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крымский мост. По его словам, они не способны реализовать свои угрозы, сообщает РИА Новости.

«Это заявление смахивает на бессильную злобу нацистов. Украинский режим прекрасно понимает, что атака на Крымский мост бессмысленна, он находится под серьезным прикрытием», — заявил он.

Политик подчеркнул, что подобные заявления делаются в лучших традициях террористов. Шеремет уточнил, что их целью является запугивание россиян и стремление сорвать предстоящий курортный сезон на полуострове.

Ранее украинский аналитик в области безопасности Михаил Самус рассказал, что считает основной задачей ВСУ взятие Крыма. Он отметил, что главком украинских войск Александр Сырский планирует наступать на полуостров уже в 2024 году при помощи полученных от Запада истребителей F-16, в то время как его предшественник Валерий Залужный намеревался занимать оборонительные позиции и скопить ресурсы для удара в 2025-м.