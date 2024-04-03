На Украине раскрыли планы главкома ВСУ в отношении Крыма

SZ: главком ВСУ Сырский планирует наступать на Крым в 2024 году при помощи F-16

Украинский аналитик в области безопасности Михаил Самус в интервью чешской газете Seznam zprávy (SZ) раскрыл планы главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского в отношении Крыма.

«Я не меняю гипотезу о том, что самое главное — взять Крым. На востоке страны все может затянуться», — считает эксперт.

Самус отметил, что Сырский планирует наступать на полуостров уже в 2024 году при помощи полученных от Запада истребителей F-16, в то время как его предшественник Валерий Залужный намеревался занимать оборонительные позиции и скопить ресурсы для удара в 2025-м.

Ранее главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины анонсировало очередную атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года. О планах Киева со ссылкой на должностное лицо украинской разведки сообщило британское издание The Guardian.