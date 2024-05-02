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19:47, 2 мая 2024Силовые структуры

Россиянин избил лопатой мужа знакомой и заставил его рыть себе яму на кладбище

В Кировской области мужчина избил мужа знакомой и заставил его рыть себе могилу

Фото: Viktor Gritsuk / Russian Look / Globallookpress.com

В Кировской области задержали 36-летнего жителя, который вывез к кладбищу 35-летнего мужа своей знакомой, заставил его вырыть себе яму и избил лопатой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Об инциденте полиции стало известно от медиков. К ним обратился потерпевший с ушибами спины, травмами головы и переломами пальцев. Он рассказал, что незнакомый мужчина предложил ему покататься на машине и в результате повез на окраину города в лес.

Там незнакомец заявил, что мужчина обижает свою жену, выдал ему лопату и заставил рыть себе яму. После того как мужчина выполнил требование, незнакомец избил его и уехал. Потерпевшему пришлось пройти около семи километров в сторону дома, пока он не встретил людей.

Задержанный рассказал полицейским, что накануне к нему обратилась знакомая с жалобами на плохие отношения с мужем. Возбуждено уголовное дело.

Ранее задержанный за расправу над мужчиной в Мурино рецидивист раскрыл подробности преступления.

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