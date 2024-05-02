Задержанный за расправу над мужчиной в Мурино раскрыл подробности преступления

42-летний рецидивист рассказал, что убил собутыльника в Мурино из-за ревности

42-летний рецидивист признался в совершенной расправе над собутыльником в Мурино и рассказал подробности преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По его словам, он напал на потерпевшего, потому что приревновал к нему свою девушку. Выяснилось, что в день преступления они втроем находились в квартире задержанного. Девушка спала в одной комнате, а двое мужчин устроили застолье в другой. В какой-то момент фигурант приревновал гостя к своей подруге и несколько раз ударил его молотком по голове. Расправившись с приятелем, он разбудил девушку и она помогла вынести тело на общий балкон, отмыть следы крови и накрыть пострадавшего простыней.

Ранее сообщалось, что потерпевшего обнаружила 68-летняя мать фигуранта. Она позвонила в полицию и рассказала, что нашла неизвестного мужчину на балконе дома №22.