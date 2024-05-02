В российском регионе пенсионерка нашла на балконе изрезанного мужчину в простыне

В Мурино пенсионерка нашла на балконе под простыней убитого мужчину

В Мурино 68-летняя пенсионерка обнаружила на общем балконе изрезанного мужчину, укрытого простыней. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» в своем Telegram-канале.

Женщина позвонила в полицию и рассказала, что нашла неизвестного мужчину на балконе дома №22. На место происшествия прибыли оперативники. Они увидели, что у пострадавшего множество колото-резаных травм, а голова проломлена. Спустя некоторое время у этого же дома правоохранители задержали подозреваемого в совершении расправы.

По данным полиции, задержанный — 42-летний неработающий рецидивист. Предварительно установлено, что он распивал алкоголь с потерпевшим. Во время застолья мужчины поссорились, и фигурант несколько раз ударил пострадавшего по голове молотком и ножом, а затем перетащил его на общий балкон, прикрыл простыней и ушел.

Сейчас задержанный находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о расправе.

Ранее сообщалось, что суд в Калининградской области вынес приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который во время ссоры ударил ножом односельчанина и поджег его дом.