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10:42, 2 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе пенсионерка нашла на балконе изрезанного мужчину в простыне

В Мурино пенсионерка нашла на балконе под простыней убитого мужчину

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Мурино 68-летняя пенсионерка обнаружила на общем балконе изрезанного мужчину, укрытого простыней. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» в своем Telegram-канале.

Женщина позвонила в полицию и рассказала, что нашла неизвестного мужчину на балконе дома №22. На место происшествия прибыли оперативники. Они увидели, что у пострадавшего множество колото-резаных травм, а голова проломлена. Спустя некоторое время у этого же дома правоохранители задержали подозреваемого в совершении расправы.

По данным полиции, задержанный — 42-летний неработающий рецидивист. Предварительно установлено, что он распивал алкоголь с потерпевшим. Во время застолья мужчины поссорились, и фигурант несколько раз ударил пострадавшего по голове молотком и ножом, а затем перетащил его на общий балкон, прикрыл простыней и ушел.

Сейчас задержанный находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о расправе.

Ранее сообщалось, что суд в Калининградской области вынес приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который во время ссоры ударил ножом односельчанина и поджег его дом.

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      Анна Габай
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