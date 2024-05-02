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19:38, 2 мая 2024Моя страна

В ЗАГСе российского региона назвали топ-3 популярных имен для девочек

В ЗАГСе в Новосибирске назвали топ-3 популярных имен для девочек

Фото: Jessica Hearn / Unsplash

В ЗАГСе Колыванского района Новосибирской области назвали топ-3 популярных имен для девочек в апреле 2024 года. Об этом пишет KP.RU.

В этот список попали имена Эвелина, София и Диана. «Редкие имена, которыми родители называли дочерей: Люсинэ, Юйнин, Лада, Мелисса», — отметили сотрудники ЗАГСа в российском регионе.

Ранее россиянин выставил на продажу бракованные монеты за 27 миллионов рублей. В объявлении житель Новосибирска написал, что по факту продает всего четыре редкие монеты, которых больше ни у кого нет. Остальные 3,9 тысячи с различными дефектами отдаются покупателю в придачу.

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      Фариза Бацазова
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